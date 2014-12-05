​В ходе спецоперации в Грозном погибли 14 полицейских

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В контртеррористической операции в Грозном погибли 14 полицейских.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В ходе КТО в Грозном погибли 14 полицейских, рассматривается вопрос о представлении их к государственным наградам", - сказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 28 раненых силовиках. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова их семьям будет выделено по 1 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, 12 раненых полицейских доставлены на лечение в Москву в Главный клинический госпиталь МВД. В субботу 6 декабря в Москву будет направлен еще один борт с ранеными силовиками.

4 декабря в Грозном проводилась спецоперация по ликвидации бандитов, которые заблокировались в Доме печати.