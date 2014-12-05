 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В ходе спецоперации в Грозном погибли 14 полицейских

    По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова их семьям будет выделено по 1 млн. рублей

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В контртеррористической операции в Грозном погибли 14 полицейских.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

    "В ходе КТО в Грозном погибли 14 полицейских, рассматривается вопрос о представлении их к государственным наградам", - сказали в пресс-центре.

    Ранее сообщалось о 10 погибших и 28 раненых силовиках. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова их семьям будет выделено по 1 млн. рублей.

    Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, 12 раненых полицейских доставлены на лечение в Москву в Главный клинический госпиталь МВД. В субботу 6 декабря в Москву будет направлен еще один борт с ранеными силовиками.

    4 декабря в Грозном проводилась спецоперация по ликвидации бандитов, которые заблокировались в Доме печати.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi