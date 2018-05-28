В ходе рейда армии Израиля на Западном берегу Иордана ранены 13 палестинцев

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Тринадцать палестинцев получили ранения в ходе ночной операции израильских войск на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные медики.

"Во время вторжения 13 гражданских лиц получили ранения и были госпитализированы", - цитирует официальное палестинское агентство ВАФА руководителя местной клиники Ахмеда аль-Бетави.

Рейд проходил в лагере беженцев аль-Амари, у города Рамаллаха.