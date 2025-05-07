В ходе ночного налета ВВС Индии атаковали четыре мечети

ВВС Индии в ходе ночной атаки по гражданской инфраструктуре в Пакистане нанесли удары, в том числе по четырем мечетям.
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По его словам, удары были нанесены по мечетям в городах Ахмадпур-Ист и Муридке (провинция Пенджаб), Музаффарабад и Котли (пакистанская территория Азад Джамму и Кашмир).
Еще один снаряд упал в деревне недалеко от города Сиалкот, однако взрыва после падения не последовало из-за осечки.
Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восем человек, еще 35 получили ранения.
Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты три индийских истребителя. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.