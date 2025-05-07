В ходе ночного налета ВВС Индии атаковали четыре мечети

ВВС Индии в ходе ночной атаки по гражданской инфраструктуре в Пакистане нанесли удары, в том числе по четырем мечетям.

ВВС Индии в ходе ночной атаки по гражданской инфраструктуре в Пакистане нанесли удары, в том числе по четырем мечетям.

Как передает Report со ссылкой на Pakistan Daily, об этом заявил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR), выполняющего функции пресс-службы пакистанской армии, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

По его словам, удары были нанесены по мечетям в городах Ахмадпур-Ист и Муридке (провинция Пенджаб), Музаффарабад и Котли (пакистанская территория Азад Джамму и Кашмир).

Еще один снаряд упал в деревне недалеко от города Сиалкот, однако взрыва после падения не последовало из-за осечки.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восем человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты три индийских истребителя. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.