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В ходе беспорядков в Брюсселе пострадали не менее 15 человек

В ходе беспорядков в Брюсселе пострадали не менее 15 человек По меньшей мере 15 человек в воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после демонстрации протеста против санитарных ограничений в Брюсселе.
Другие страны
24 января 2022 г. 01:46
В ходе беспорядков в Брюсселе пострадали не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек в воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после демонстрации протеста против санитарных ограничений в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление полиции центральной зоны города Брюссель-Иксель.

"Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских", - говорится в сообщении.

По оценке полиции, в демонстрации против санитарных ограничений в Европе участвовали до 50 тыс человек. После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до одной тысячи человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны.

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