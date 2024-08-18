В ДТП в Хабаровском крае РФ погибли четыре человека

В Хабаровском крае РФ при лобовом столкновении автомобилей на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино четыре человека погибли, двое детей получили травмы.

В Хабаровском крае РФ при лобовом столкновении автомобилей на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино погибли четыре человека, двое детей получили травмы.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

"На автодороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино в районе озера Гасси Нанайского района произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием. Предварительно погибли четыре человека, трое из них - в сгоревшем автомобиле. Двое несовершеннолетних пассажиров второго авто, в котором погибла женщина, доставлены с травмами в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.