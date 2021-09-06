В Гвинее объявили о введении комендантского часа по всей стране

Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны.

Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.

По его данным, мятежники заявили, что мера будет действовать "до дальнейшего уведомления". Они также сообщили, что губернаторов и префектов регионов заменят на их постах военные.

Во втором заявлении, сделанном вечером по национальному телевидению, мятежные военные также заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (15:00, бакинское время) в столицу страны Конакри.