В Гвинее объявили о введении комендантского часа по всей стране

Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны.
По его данным, мятежники заявили, что мера будет действовать "до дальнейшего уведомления". Они также сообщили, что губернаторов и префектов регионов заменят на их постах военные.
Во втором заявлении, сделанном вечером по национальному телевидению, мятежные военные также заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (15:00, бакинское время) в столицу страны Конакри.