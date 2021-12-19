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В Гватемале при стычке из-за земельного спора погибли 13 человек

В Гватемале при стычке из-за земельного спора погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли в Гватемале в результате стычек из-за земельного спора между жителями двух муниципалитетов на территории юго-западного департамента Солола.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 13:01
В Гватемале при стычке из-за земельного спора погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в Гватемале в результате стычек из-за земельного спора между жителями двух муниципалитетов на территории юго-западного департамента Солола.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter Национальная гражданская полиция (НГП) центральноамериканской страны.

"Полиция обнаружила тела 13 погибших в населенном пункте Чикикс в муниципалитете Науала (Солола), которые стали жертвами недопустимого братоубийства", - говорится в информации. В ней отмечается, что среди погибших "числятся женщины и дети", во время конфликта также погиб один полицейский, еще двое ранены.

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Версия на азербайджанском языке Qvatemalada torpaq mübahisəsi qarşıdurmaya səbəb olub, ölənlər var

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