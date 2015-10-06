Число погибших от оползня в Гватемале возросло до 161 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Спасатели сообщили о 161-м погибшем человеке в результате схода оползня в городе Санта-Катарина-Пинула, что в Гватемале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник прокуратура этой центральноамериканской страны.

Ранее сообщалось о 144 погибших.

"К настоящему часу прокуроры, работающие в районе Камбрай, информируют, что число погибших увеличилось до 161 человека", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter прокуратуры Гватемалы.

Трагедия произошла в минувший четверг. С тех пор на месте оползня, похоронившего под тысячами тонн земли 125 жилых домов, идут спасательные работы. Однако пока выживших людей найти не удалось. При этом спасатели смогли извлечь из-под завалов клетку с попугайчиком, принадлежавшим кому-то их жертв трагедии. Птица не пострадала.