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    ​В Грузии завершилась перепись населения

    Перепись проводили более 10 тысяч интервьюеров.

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии завершилась всеобщая перепись населения, которая проходила с 5 по 19 ноября.

    Как передает Report, предварительные общие данные всеобщей переписи населения Грузии будут опубликованы в апреле 2015 года, а окончательные результаты - в апреле 2016 года.

    По данным Национальной службы статистики страны, перепись проводили более 10 тысяч интервьюеров.

    Последняя всеобщая перепись населения Грузии проводилась в 2002 году. По данным переписи, население страны на тот период составляло 4,3 млн человек, сократившись по сравнению с итогами предыдущей переписи 1989 года на 857,6 тысяч человек.

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