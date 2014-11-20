​В Грузии завершилась перепись населения

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии завершилась всеобщая перепись населения, которая проходила с 5 по 19 ноября.

Как передает Report, предварительные общие данные всеобщей переписи населения Грузии будут опубликованы в апреле 2015 года, а окончательные результаты - в апреле 2016 года.

По данным Национальной службы статистики страны, перепись проводили более 10 тысяч интервьюеров.

Последняя всеобщая перепись населения Грузии проводилась в 2002 году. По данным переписи, население страны на тот период составляло 4,3 млн человек, сократившись по сравнению с итогами предыдущей переписи 1989 года на 857,6 тысяч человек.