В Грузии планируется создать тренировочные центры военных НАТО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Грузии будут созданы тренировочные центры НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметили во вторник на брифинге в НАТО, проведенном в преддверии встречи министров обороны альянса 5 февраля в Брюсселе.

"НАТО намерена открыть в Грузии военные тренировочные центры для стран НАТО и государств-партнеров. Это особенно ценно, поскольку Грузия имеет уникальное географическое положение", - сказал представитель альянса.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии Грузия-НАТО, которая пройдет в Брюсселе во время общей встречи министров обороны.

При этом представитель заверил, что уровень военного присутствия альянса на территории страны будет минимальным. "Их задачей станет подготовка учений, прием военных из стран НАТО и государств-партнеров, логистика, поэтому их число будет минимальным", - отметил он, отказавшись уточнить, идет ли речь о десятках, сотнях или тысячах человек.