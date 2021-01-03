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В Грузии начинаются 12-дневные каникулы

В Грузии начинаются 12-дневные каникулы Карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом, которые по случаю Нового года ослабили с 24 декабря, в воскресенье вновь введены в Грузии.
Другие страны
3 января 2021 г. 02:56
В Грузии начинаются 12-дневные каникулы

Карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом, которые по случаю Нового года ослабили с 24 декабря, в воскресенье вновь введены в Грузии.

Как передает Report, с 3 января по всей стране обязаны закрыться магазины оптовой и розничной торговли, кроме продуктовых, а также крупные торговые центры.

Послабление мер с 24 декабря, а затем их повторный ввод с 3 января оговаривались еще 28 ноября, когда правительство страны приняло решение о введении масштабных ограничений из-за растущей динамики заражений. Изначально говорилось, что в праздничные дни будет работать также общественный городской и междугородный транспорт, однако позже власти не рискнули пойти на этот шаг. Кроме того, 3-15 января в республике будут объявлены выходными днями.

Уже с 16 января, по плану правительства, ограничения должны будут действовать только по выходным. С 31 января все меры должны быть сняты. Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, который действует ежедневно, по-прежнему остается в силе. Он будет снят лишь в ночь на Рождество - 7 января. Власти не раз заявляли, что план может быть пересмотрен в зависимости от интенсивности распространения инфекции.

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