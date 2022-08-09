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В Гренландии обнаружили первые случаи заражения человека оспой обезьян

В Гренландии обнаружили первые случаи заражения человека оспой обезьян Два первых случая заражения оспой обезьян зарегистрированы в Гренландии.
Другие страны
9 августа 2022 г. 20:52
В Гренландии обнаружили первые случаи заражения человека оспой обезьян

Два первых случая заражения оспой обезьян зарегистрированы в Гренландии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по оценкам специалистов, опасности распространения инфекции в другие районы зеленого острова пока нет.

Заболевшие - сотрудники авиабазы Thule. В настоящее время они находятся там в изоляции до того момента, пока не перестанут представлять угрозу здоровью окружающих.

Один из инфицированных прибыл в Гренландию недавно, и у него не наблюдалось никаких симптомов: высокой температуры, озноба, головной боли, увеличении лимфоузлов и сыпи с волдырями. Сама болезнь может длиться от двух до четырех недель.

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