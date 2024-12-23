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В Гренландии напомнили Трампу, что остров не продается

В Гренландии напомнили Трампу, что остров не продается Комментарий избранного американского президента Дональда Трампа о решающем значении владения Гренландией и контроля над ней является "очень неуважительным" и говорит о том, что Трамп намерен "купить" остров.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 16:00
В Гренландии напомнили Трампу, что остров не продается

Комментарий избранного американского президента Дональда Трампа о решающем значении владения Гренландией и контроля над ней является "очень неуважительным" и свидетельствует о том, что Трамп намерен "купить" остров.

Как передает Report, об этом заявила депутат гренландского парламента от партии "Народное сообщество" Аайя Шемниц.

"Гренландия все еще не продается. Я думаю, что слова "владение" и "контроль" будущего президента США, который определяет внешнюю и политику безопасности всего западного мира, являются достаточно четким сигналом о том, что они хотят купить Гренландию. И также неуважительно по отношению к датским политикам говорить, что это решение зависит от Дании", - цитирует ее агентство Ritzau.

При этом Шемниц не против расширения сотрудничества с США. В качестве примера она приводит открытие в Гренландии американского консульства.

Но становиться частью США жители острова не хотят, считает депутат.

"Это решение остается за Гренландией и гренландским народом. Мы расширили самоуправление в Гренландии. И, насколько мне известно, ни одна партия в Гренландии не хочет, чтобы жители острова стали американскими гражданами", - добавила она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию.

В первый президентский срок Трампа в 2019 году американские СМИ писали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии тогда отказались, назвав идею абсурдной.

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