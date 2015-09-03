В Грецию с начала года прибыли более 230 тыс. мигрантов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Поток мигрантов, прибывающих в Грецию, резко вырос, особенно в последние два месяца — в этом году в страну прибыли уже 230 тыс. мигрантов и беженцев, сообщил министр по делам флота Христос Зоис на пресс-конференции в четверг, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ведении министерства находится службы береговой охраны Греции.

"Береговая охрана в 2015 году спасла 50 тыс. человек в море. За первые восемь месяцев 2014 года береговой охраной были арестованы 17,5 тыс. человек, в то время как за этот же период 2015 года прибыли 230 тыс. мигрантов. Только за два месяца число прибывших превысило 157 тыс.", — сообщил Зоис.

Он отметил проблемы береговой охраны — она располагает 240 кораблями и катерами, но 36% из них не на ходу.

Из 230 тыс. мигрантов за этот год в июле прибыли 52 тыс., сообщил министр по делам защиты граждан Антонис Макридимитрис. По его словам, основной поток идет через пять островов — на Лесбос прибывает половина мигрантов, на Хиос — 14%, на Самос — 12%, на Кос — 28% и незначительная часть мигрантов прибывает через Лерос.

"Мы не были готовы к такой волне", — признался Макридимитрис, по словам которого, Греция задолжала поставщикам 9 миллионов евро за продукты, "чтобы у детей было молоко".

Волна мигрантов ударила по экономике островов — резко сократился туризм, сообщил министр экономики, инфраструктуры, флота и туризма Никос Христодулакис.

По его словам, поток туристов на острова уменьшился на 50%, а на некоторых и на 70%. Это может иметь серьезные последствия для туристической отрасли, считает он.