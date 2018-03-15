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    В Греции в ходе бунта в лагере мигрантов пострадали восемь полицейских

    Столкновения начали примерно 150 беженцев и мигрантов, недовольные тем, что они не могут покинуть остров Лесбос

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Столкновения мигрантов и беженцев произошли минувшей ночью в Центре приема и идентификации Мория на острове Лесбос. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате ранения получили восемь полицейских, пытавшиеся восстановить порядок.

    Столкновения начали примерно 150 беженцев и мигрантов, недовольные тем, что они не могут покинуть остров. Протестующие подожгли мусорные баки.

    Вскоре масштаб беспорядков стал расти, протестующие атаковали полицейских, прибывших наводить порядок. В ходе столкновений ранения получили восемь полицейских, которые были доставлены в больницу в Митилини.

    Полиция использовала шумовые гранаты.

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