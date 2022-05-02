В Греции с помощью робота обнаружили затонувшее более полувека назад судно

Грузовой теплоход "Три иерарха", затонувший более полувека назад с военными грузовиками, обнаружен с помощью роботизированного аппарата на морском дне к северо-западу от острова Макронисос в Эгейском море.

Грузовой теплоход "Три иерарха", затонувший более полувека назад с военными грузовиками, обнаружен с помощью роботизированного аппарата на морском дне к северо-западу от острова Макронисос в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), распространившее и фотографии найденного под водой судна.

По его словам, теплоход, затонувший 14 февраля 1959 года, был обнаружен на глубине 87,2 м к северо-западу от Макронисоса исследовательской группой под руководством Костаса Токтаридиса. Он сообщил, что поиск, исследование и идентификация судна были проведены с помощью подводного роботизированного аппарата ROV Super Achille.

Теплоход первоначально вышел из Пирея с грузом, состоявшим из 378 тонн кукурузы. Ему предстояло сначала разгрузить 278 тонн кукурузы в порту Салоник, а затем перевезти остальную часть груза в Порто-Лагос (область Ксанти). После погрузки в трюм кукурузы греческая армия разместила на палубе три военных грузовика типа GMC (General Motors Corporation Truck) общей массой 14,4 тонны. Однако в день отплытия преобладали крайне неблагоприятные погодные условия с штормовым ветром до восьми баллов по шкале Бофорта. Теплоход так и не достиг пункта назначения. Он затонул вместе с экипажем из девяти человек. И хотя на судне была рация, ему не удалось передать сигнал SOS.

На следующий день в районе населенного пункта Пунта-Зеза в море была обнаружена дрейфующая лодка, а также деревянное покрытие трюма, которое отбуксировали в порт Лаврио. Специалисты признали, что они принадлежали теплоходу "Три иерарха". На скалистом островке Агиос Георгиос также было найдено кресло с откидной спинкой, которое, как было установлено, принадлежало грузовикам, которые перевозило судно. Это были единственные находки, которые свидетельствовали о том, что произошло.

Исследовательская группа обнаружила теперь как само затонувшее судно, так и три военных грузовика, разбросанные неподалеку по морскому дну. Теплоход "Три иерарха" имел длину 43 м и ширину 7,6 м.