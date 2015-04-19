​В Греции решили закрыть тюрьмы строгого режима

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Греческий парламент принял законопроект, согласно которому в стране будут ликвидированы тюрьмы строгого режима.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ.

В тюрьмах типа "Г", которые закроются с вступлением в силу нового закона, содержатся особо опасные преступники и лица, осужденные за терроризм.

После ликвидации таких тюрем на свободу выйдут заключенные старше 75 лет и преступники, отбывающие сроки менее 10 лет.

Кроме того, согласно одной из статей законопроекта, освободиться из тюрьмы сможет террорист группировки "17 ноября" Саввас Ксирос, приговоренный к пяти пожизненным срокам и 25 годам каторги.