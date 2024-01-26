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В Греции прошли акции против частных университетов

В Греции прошли акции против частных университетов Массовые демонстрации против планов правительства Греции разрешить негосударственные университеты прошли в четверг по всей стране, студенты захватывают вузы и мешают их работе.
Другие страны
26 января 2024 г. 02:08
В Греции прошли акции против частных университетов

Массовые демонстрации против планов правительства Греции разрешить негосударственные университеты прошли в четверг по всей стране, студенты захватывают вузы и мешают их работе.

Как передает Report, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Конституция Греции запрещает частные вузы, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о намерении провести крупные реформы в области образования, в частности, принять новый закон, который позволит молодежи "учиться здесь, а не за границей, в негосударственных, некоммерческих университетах". Это вызвало протесты студентов и преподавателей.

"В Афинах около тысячи человек, по данным полиции, собрались в Пропилеях возле Афинского университета и прошли маршем к парламенту. Демонстранты утверждают, что создание негосударственных университетов значительно ухудшит качество их образования и обучения и "сожмет" рынок труда после завершения учебы в гораздо худших условиях", - говорится в сообщении.

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