В Греции пройдет всеобщая 24-часовая забастовка

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Общенациональная 24-часовая забастовка в знак протеста против проводимых правительством мер жесткой экономии пройдет в четверг в Греции.

Как передает Report, о своем участии в ней объявили два крупнейших профсоюзных объединения госслужащих страны - Всеобщая конфедерация труда и Верховная администрация гражданских служащих.

В частности, с 16:00 по местному времени (18:00 по Баку) не будут ходить поезда метро, трамваи и пригородные электрички, поезда дальнего следования в четверг вообще не выйдут на маршруты. Также в портах останутся и суда, принадлежащие к Всегреческой морской федерации.

К забастовке намерены присоединиться врачи, преподаватели, работники финансового сектора, налоговые инспекторы.

Всеобщая конфедерация труда призывает всех бастующих работников принять участие в демонстрации на афинском Марсовом поле. "Массовое участие в 24-часовой всеобщей забастовке в четверг и в демонстрации на Марсовом поле станет нашим ответом для тех, кто продолжает разрушать общество и экономику", - говорится в заявлении конфедерации.