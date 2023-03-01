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В Греции при столкновении поездов погибли шесть человек

В Греции при столкновении поездов погибли шесть человек Шесть человек, по предварительной информации, погибли, десятки пострадали в результате аварии пассажирского поезда в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос недалеко от города Лариса.
Другие страны
1 марта 2023 г. 04:22
В Греции при столкновении поездов погибли шесть человек

Шесть человек, по предварительной информации, погибли, десятки пострадали в результате аварии пассажирского поезда в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос недалеко от города Лариса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ERT1.

Так, около 30 машин скорой помощи, а также автомобили пожарных и других специальных служб прибыли на место аварии пассажирского поезда, который сошел в ночь на среду с рельсов. Пожарные пытаются найти людей, которые могут оставаться заблокированными в перевернувшихся вагонах поезда. Полицейские и пожарные машины, а также автомобили скорой помощи прибыли из Ларисы, Трикалы, Кардицы, Волоса, Катерини, Салоник и Ламии.

Правительство распорядилось в срочном порядке открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Лариса. Министр здравоохранения Танос Плеврис срочно направляется на место аварии. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса постоянно информируют о развитии ситуации, отметил телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda qatar qəzasında altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

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