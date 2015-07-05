Баку. 5 июля. REPORT.AZ/В Греции началось голосование на референдуме по условиям соглашения страны с международными кредиторами.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что голосование продлится с 7 утра до 7 вечера.

Опросы обещают высокую явку, к открытию на избирательные участки начали подходить люди, причем всех возрастов — и молодежь, и пожилые.

Сегодня в Греции решается важнейший для будущего страны вопрос — принимать ли требования кредиторов и продолжить политику жесткой экономии, или же отказаться от предложения "тройки". Левое правительство Алексиса Ципраса обратилось к гражданам страны с предложением высказаться по этому вопросу на референдуме, который пройдет в воскресенье.

Кабинет рассчитывает, что население ответит "НЕТ". Часть политиков, в основном бывших и причастных к подписанию двух меморандумов с кредиторами, призывает сказать "ДА", заявляя, что речь идет о пребывании Греции в Европе и еврозоне.

К греческому референдуму приковано внимание всего мира, поскольку его итоги могут во многом предопределить предстоящее политическое и экономическое развитие Европы, сказаться на всей мировой экономике. Греческое слово "Охи" — "Нет" стало известно всему миру.

В Афины съехались сотни журналистов со всего света, свободных номеров в гостиницах в центре города нет.

В Греции сейчас находятся журналисты из 44 стран — из США, Китая, Бразилии, России, Грузии, Швейцарии, Канады, Белоруссии, Украины, Турции, Мексики, Колумбии, Ирана, Египта, других. В пресс-центре выборов аккредитовались 699 представителей СМИ — 325 журналистов, 99 фотографов, 105 операторов и 167 членов телевизионных бригад. Среди них 160 представителей греческих СМИ и 539 представителей зарубежных средств массовой информации, в том числе 21 новостного агентства 81 телестанции, 58 газет и 17 радиостанций со всего мира.

Итоги референдума предсказать практически невозможно. Опросы давали практически равное количество голосов сторонам. По данным РИА Новости, в последние два дня общественное мнение стало склоняться к "нет" и разница будет в 3 п.п. В значительной степени на людей повлиял грандиозный митинг на площади Синтагма в центре Афин.

О накале политической обстановки свидетельствуют заголовки газет — "Нет!", "Да!", "Спасите отечество! Страна раскалывается и тонет", "Помню… Пять лет меморандумов без достоинства и перспектив", "ДА: голосуем за пребывание в Европе, против драхмы и хаоса", "Греки выбирают Европу", "Да — за Европу, демократию и безопасность", "Последняя надежда — нет".