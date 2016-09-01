В гостинице Нью-Дели, где остановился госсекретарь США, задержан вооруженный ножом мужчина

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Полиция индийской столицы Нью-Дели задержала вооруженного ножом мужчину в отеле Hotel Leela, где остановился госсекретарь США Джон Керри, сообщает Report со ссылкой на издание India Today.

По данным издания, 56-летний Удэй Ратра вел себя ненадлежащим образом с сотрудником отеля, его попросили немедленно покинуть здание. Охрана отеля передала мужчину полиции города, которая допросила его вместе с группой, сопровождавшей госсекретаря США.

Задержанный ранее уже попадал в "черный список" этого отеля за аналогичный проступок.