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    ​В Гондурасе разбился легкий самолет, экипаж погиб

    Самолет рухнул на очень высокой скорости

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Легкий самолет разбился в пятницу в департаменте Атлантида в северной части Гондураса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб.

    По свидетельствам очевидцев, самолет рухнул на очень высокой скорости. После удара о землю он загорелся, поэтому опознать тела погибших будет сложно. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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