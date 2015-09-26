​В Гондурасе разбился легкий самолет, экипаж погиб

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Легкий самолет разбился в пятницу в департаменте Атлантида в северной части Гондураса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб.

По свидетельствам очевидцев, самолет рухнул на очень высокой скорости. После удара о землю он загорелся, поэтому опознать тела погибших будет сложно. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию обстоятельств случившегося.