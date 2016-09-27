 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp

    Действия Facebook квалифицируются как нарушение национального закона о защите персональных данных

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Социальную сеть Facebook суд обязал прекратить сбор данных пользователей мессенджера WhatsApp в Германии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Пользователи WhatsApp сами должны принимать решение, хотят ли они связывать свой аккаунт с Facebook. Соответственно, Facebook должен заранее просить у них на это разрешение. Однако этого не произошло", - сообщили специальный представитель Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар.

    Отмечается, что действия Facebook квалифицируются как "нарушение национального закона о защите персональных данных".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi