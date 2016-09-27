В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Социальную сеть Facebook суд обязал прекратить сбор данных пользователей мессенджера WhatsApp в Германии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Пользователи WhatsApp сами должны принимать решение, хотят ли они связывать свой аккаунт с Facebook. Соответственно, Facebook должен заранее просить у них на это разрешение. Однако этого не произошло", - сообщили специальный представитель Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар.

Отмечается, что действия Facebook квалифицируются как "нарушение национального закона о защите персональных данных".