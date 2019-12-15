​В Германии зафиксировано 187 преступлений на почве исламофобии

В Германии в третьем квартале 2019 года зафиксировано 187 преступлений на почве исламофобии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает немецкое правительство.

В результате указанных преступлений восемь человек получили ранения. Задержано восемь человек, в том числе шесть - на территории федеральной земли Гессен.

Из 187 преступлений на почве исламофобии 25 совершены в мечетях и молитвенных домах. При этом в сообщении отмечается, что указанная цифра - не окончательная и может увеличиться.

Ранее немецкое правительство сообщало, что в Германии во втором квартале 2019 года совершено 165 преступлений на почве исламофобии. Однако впоследствии этот показатель был уточнен и вырос до 222.

В первом квартале сообщалось о 132 преступлениях на почве исламофобии, однако в дальнейшем этот показатель достиг 188.