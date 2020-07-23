О нас
Report Georgia

В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 569 за сутки, шесть человек скончались.
Другие страны
23 июля 2020 г. 08:41
В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 569 за сутки, шесть человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 203 368, скончались 9 101 пациент с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189 тысяч человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 049), Северном Рейне-Вестфалии (46 615) и Баден-Вюртемберге (36 565). В Берлине зарегистрированы 8860 случаев заболевания коронавирусом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 203,3 mini ötüb
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
17 июля 2020 г. 00:00
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Эльмар Мамедъяров освобожден от должности главы МИД Азербайджана
Эльмар Мамедъяров освобожден от должности главы МИД Азербайджана
16 июля 2020 г. 15:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Беюкшор
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Беюкшор"
16 июля 2020 г. 17:04
Назначен новый глава МИД Азербайджана
Назначен новый глава МИД Азербайджана
16 июля 2020 г. 15:27
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Президент подписал распоряжение в связи с Эльмирой Сулеймановой
Президент подписал распоряжение в связи с Эльмирой Сулеймановой
16 июля 2020 г. 15:47
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС Мецамор
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор"
16 июля 2020 г. 16:19
396x350

Последние новости

12:27
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек Социальная защита
12:22
Посольство Азербайджана Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры Внешняя политика
12:00
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит Финансы
11:42
Член муниципалитета обвинен в мошенничестве Происшествия
11:41
Украина планирует заключить новое соглашение с Азербайджаном Внешняя политика
11:21
Поставка партии подшипников из Украины в Азербайджан задерживается Бизнес
11:17
ФотоМиссия ВОЗ находится с визитом в Азербайджане для оценки ситуации с COVID-19 Здравоохранение
11:17
ФотоПеревозивший пассажиров из Мингячевира в Баку водитель оштрафован на 3 тыс. манатов Происшествия
11:10
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок Экология
11:07
​Азербайджанская нефть упала в цене Энергетика
10:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020) Финансы
10:34
В Грузии бывший мэр-азербайджанец примет участие в парламентских выборах Диаспора
10:15
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19 В регионе
10:14
ВС Армении нарушили перемирие 47 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:48
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении Внешняя политика
Вся новостная лента