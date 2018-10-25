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    В Германии в жилом доме произошел пожар, двое погибли, четверо пострадали - ВИДЕО

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара в пятиэтажном жилом здании в немецком регионе Сюдстадт погибли 2 человека, четверо пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в здании проживали 19 человек.

    Сильный пожар был потушен за 6 часов. Во время происшествия пожарник получил легкие телесные повреждения.

    Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

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