В Германии в жилом доме произошел пожар, двое погибли, четверо пострадали - ВИДЕО

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара в пятиэтажном жилом здании в немецком регионе Сюдстадт погибли 2 человека, четверо пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в здании проживали 19 человек.
Сильный пожар был потушен за 6 часов. Во время происшествия пожарник получил легкие телесные повреждения.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости