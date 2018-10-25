В Германии в жилом доме произошел пожар, двое погибли, четверо пострадали - ВИДЕО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара в пятиэтажном жилом здании в немецком регионе Сюдстадт погибли 2 человека, четверо пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в здании проживали 19 человек.

Сильный пожар был потушен за 6 часов. Во время происшествия пожарник получил легкие телесные повреждения.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.