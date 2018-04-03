В Германии столкнулись два поезда метро

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пострадали как минимум 20 человек.

По предварительным данным, инцидент произошел на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

Как сообщила организация "Транспортные предприятия Дуйсбурга", один состав, по неизвестной пока причине, наехал на другой. При этом, по их данным, речь идет не о лобовом столкновении.

На месте ЧП работают пожарные и полиция.