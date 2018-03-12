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    В Германии совершены нападения на три мечети и турецкий культурный центр

    В местной полиции заявили, что нападение может быть политически мотивировано

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В районе Райниккендорф на севере Берлина неизвестные подожгли здание мечети.

    Как передает Report со ссылкой на Berliner Zeitung, главное помещение мечети полностью выгорело.

    В местной полиции заявили, что нападение может быть политически мотивировано.

    Также сообщается, что нападение было совершено на здание Союза турецко-немецкой дружбы в городе Мешеде на западе страны, его забросали бутылками с зажигательной смесью.

    Кроме того, были атакованы ещё по меньшей мере две мечети.

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