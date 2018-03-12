В Германии совершены нападения на три мечети и турецкий культурный центр

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В районе Райниккендорф на севере Берлина неизвестные подожгли здание мечети.

Как передает Report со ссылкой на Berliner Zeitung, главное помещение мечети полностью выгорело.

В местной полиции заявили, что нападение может быть политически мотивировано.

Также сообщается, что нападение было совершено на здание Союза турецко-немецкой дружбы в городе Мешеде на западе страны, его забросали бутылками с зажигательной смесью.

Кроме того, были атакованы ещё по меньшей мере две мечети.