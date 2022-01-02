В Германии разрушили могилы на мусульманском кладбище

Неизвестные лица разрушили 20 могил на мусульманском кладбище в Изерлоне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Неизвестные лица разрушили 20 могил на мусульманском кладбище в Изерлоне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что в Германии продолжаются нападения на мусульманские кладбища. Из более 100 кладбищ на въезде в город 20 разрушены.

На место вызвали прокуратуру и полицию. Сотрудники правоохранительных органов обследовали место происшествия.

По предварительным данным, инцидент произошел в канун Нового года примерно в 01:30 или 02:00 по местному времени.

МИД Турции осудил этот вандализм и потребовал установить виновных и наказать их.