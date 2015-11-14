​В Германии приспущены флаги в связи с терактами в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Германии 14 ноября приспущены флаги на зданиях правительственных учреждений и федеральных органов в связи с терактами в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение отдал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

"Это знак соболезнований и солидарности с народом Франции после серии атак в Париже", - отметили в МВД.

Министр проведет 14 ноября в Берлине совещание с представителями сил безопасности, в ходе которого обсудит возможные последствия происшедшего в Париже для ситуации в стране.