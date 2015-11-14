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    ​В Германии приспущены флаги в связи с терактами в Париже

    МВД ФРГ: Это знак соболезнований и солидарности с народом Франции после серии атак в Париже

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Германии 14 ноября приспущены флаги на зданиях правительственных учреждений и федеральных органов в связи с терактами в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение отдал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

    "Это знак соболезнований и солидарности с народом Франции после серии атак в Париже", - отметили в МВД.

    Министр проведет 14 ноября в Берлине совещание с представителями сил безопасности, в ходе которого обсудит возможные последствия происшедшего в Париже для ситуации в стране.

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