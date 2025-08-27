О нас

В Германии предлагают сделать воинскую службу обязательной и для женщин

В Германии предлагают сделать воинскую службу обязательной и для женщин В Германии считают необходимым сделать воинскую службу в Бундесвере обязательной не только для мужчин, но и для женщин.
Другие страны
27 августа 2025 г. 13:09
В Германии считают необходимым сделать воинскую службу в Бундесвере обязательной не только для мужчин, но и для женщин.

Как передает Report, об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на главы комитета Бундестага по обороне Томаса Рёвекампа.

"Я считаю, что мужчина или женщина, а также каждый человек немецкого и иностранного происхождения, должен посвятит себя служению нашему обществу в течение одного года. Из немецких школ и университетов ежегодно выпускаются около 700 тыс. человек и властям необходимо объяснить им, что они должны внести свой вклад в "мир, свободу, демократию и процветание", - отметил он.

При этом, по его мнению, поправка в законодательство в связи с введением всеобщего воинского призыва как для мужчин, так и для женщин не наберет большинства голосов при голосовании в Бундестаге.

