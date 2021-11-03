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В Германии повысили цены на газ для населения

В Германии повысили цены на газ для населения В Германии продолжает расти стоимость электроэнергии и газа.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 07:59
В Германии повысили цены на газ для населения

В Германии продолжает расти стоимость электроэнергии и газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные онлайн-площадки сравнения предложений Check24.

Так, с августа 98 компаний по обслуживанию бытовых потребителей объявили об увеличении цен на газ.

Три компании увеличили цену более чем в два раза. В среднем же рост цен на газ составил 17,3%. В сентябре число компаний — поставщиков газа, повысивших цены, было еще около 50.

Так коммунальные платежи одного домохозяйства в Германии могут вырастит на 263 евро.

Основной причиной повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители из-за экономического подъема после пандемийного кризиса.

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