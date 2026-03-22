    В Германии по всей стране закроются аптеки

    В Германии по всей стране закроются аптеки

    Аптеки прекратят свою работу по всей территории Германии 23 марта в связи с общенациональной забастовкой их персонала.

    Как передает Report, об этом пишет местная газета Bild.

    Согласно информации, в общей сложности в акции протеста примут участие свыше 160 тыс. человек.

    Издание подчеркивает, что сотрудники аптечных учреждений выражают недовольство "хроническим дефицитом финансирования". Предполагается, что они проведут демонстрации в Берлине, Ганновере, Дюссельдорфе и Мюнхене.

    "Положение дел с нашими аптеками, обеспечением медикаментами и медицинским обслуживанием населения Германии уже длительное время остаётся напряжённым", - цитирует Bild главу Федеральной ассоциации германских аптек (ABDA) Томаса Прайса. "Последний раз оклады для [работников] аптек были увеличены 13 лет назад, притом что за этот период дополнительные издержки возросли более чем на 65%", - заявил он.

    Согласно его данным, начиная с 2013 года в Германии было закрыто 20% от совокупного числа аптек.

