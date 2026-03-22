    Almaniyadakı bütün apteklər bağlanacaq

    Martın 23-də ümummilli tətil ilə əlaqədar olaraq Almaniyanın bütün ərazisində apteklər fəaliyyətini dayandıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Bild" qəzeti yazıb.

    Məlumata görə, etiraz aksiyasında ümumilikdə 160 mindən çox insan iştirak edəcək.

    Nəşr vurğulayıb ki, aptek müəssisələrinin əməkdaşları "xroniki maliyyə çatışmazlığından" narazılıqlarını bildirirlər. Onların Berlin, Hannover, Düsseldorf və Münxendə nümayişlər keçirəcəkləri gözlənilir.

    "Apteklərimiz, dərman təminatı və Almaniya əhalisinə tibbi xidmət göstərilməsi ilə bağlı vəziyyət artıq uzun müddətdir, gərgin olaraq qalır", - "Bild" Almaniya Aptekləri Federal Assosiasiyasının rəhbəri Tomas Praysdan sitat gətirib. "Sonuncu dəfə aptek [işçilərinin] maaşları 13 il əvvəl artırılıb, halbuki bu dövr ərzində əlavə xərclər 65 %-dən çox artıb", - deyə o bildirib.

    Onun məlumatına görə, 2013-cü ildən başlayaraq Almaniyada apteklərin ümumi sayının 20 %-i bağlanıb.

    В Германии по всей стране закроются аптеки

    Son xəbərlər

    08:49

    KİV: Ər-Riyad husiləri Yaxın Şərqdəki münaqişədə iştirakdan çəkindirmək istəyir

    Digər ölkələr
    08:24

    İran müharibə başlayandan İsrail və ABŞ-nin 127 dronunu zərərsizləşdirib

    Region
    07:54

    Almaniyadakı bütün apteklər bağlanacaq

    Digər ölkələr
    07:31

    Çin 2030-cu ilə qədərki ÜDM artım proqnozunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:02

    XİN başçısı: İranın azad etdiyi Yaponiya vətəndaşı Azərbaycandadır

    Digər ölkələr
    06:47

    Yaponiya HDQ mina təmizliyi üçün Hörmüz boğazına göndərilə bilər

    Digər ölkələr
    06:07

    Kuba bir ay ərzində üçüncü dəfə tam elektrik kəsintisi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    05:52

    İran Trampın Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı ultimatumuna cavab verib

    Region
    05:36

    Qətərdə hərbi helikopter texniki nasazlıq səbəbindən dənizə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti