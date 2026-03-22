"Çelsi" pulunu geri qaytarmaq üçün Enzo Fernandesi "Real"a sata bilər
- 22 mart, 2026
- 14:36
İngiltərənin "Çelsi" klubu 2023-cü ildə yarımmüdafiəçi Enzo Fernandes üçün ödədiyi 120 milyon avroluq transfer məbləğini geri qaytarmaq niyyətindədir.
"Report" "TyC Sports"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu ilə İspaniyanın "Real" kollektivi yaxından maraqlanır və madridlilərin bu məbləği ödəməyə hazır olduğu bildirilir.
Bununla belə, "Kral klubu" bu transferi reallaşdırmaq üçün hazırkı heyətindən bir neçə futbolçunu satmalı olacaq.
Məlumata əsasən, 2022-ci il dünya çempionu olan Fernandesin mümkün transferi baş tutarsa, onun yetirməsi olduğu "River Pleyt" (Argentina) klubu təxminən 5 milyon avro gəlir əldə edəcək.
"Marca" nəşri qeyd edir ki, futbolçunun İngiltərəni tərk etmək istəyinə təsir edən əsas amillərdən biri ölkədəki hava şəraiti və günəşli günlərin azlığıdır. Argentinalı yarımmüdafiəçi daha isti iqlimə üstünlük verir.
Qeyd edək ki, Fernandes cari mövsümdə bütün turnirlərdə 46 oyuna çıxıb, 12 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə edib. Onun "Çelsi" ilə müqaviləsinin müddəti 2032-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.