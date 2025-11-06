В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

В Германии начали обсуждать возможную замену министра иностранных дел Йоханна Вадефуля на фоне его неудачных заявлений касательно ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в Христианско-демократическом союзе (ХДС).

Официально в ведомстве канцлера отвергают возможность смены главы МИД, однако в рядах ХДС такие обсуждения ведутся.

Отмечается, что причиной обсуждений стало заявление Вадефуля, которое вызвало критику внутри правящей коалиции.

Во время заседания фракции ХДС он сравнил ситуацию в Сирии с концом Второй мировой войны, сказав, что "Сирия выглядит хуже, чем Германия в 1945 году". Это высказывание вызвало возмущение и переполох в партии.

В числе возможных кандидатов на место Вадефуля называют лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, главу комитета по иностранным делам Армина Лашета, а также Дэвида Макалистера из Европарламента.