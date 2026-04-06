В Германии нашли бутылку с надписью "Полоний 210"

В германском городе Файхинген-ан-дер-Энц во время традиционной пасхальной охоты за яйцами (семейная традиция, особенно в западных странах, где дети ищут спрятанные шоколадные или пластиковые яйца, символизирующие весеннее обновление - ред.) обнаружили бутылку с надписью "Полоний 210".

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

Службы экстренной помощи города Файхинген-ан-дер-Энц, что в земле Баден-Вюртемберг, прибыли на осмотр подозрительного предмета. Как оказалось, двое местных жителей нашли в своем саду небольшую бутылочку с надписью "Полоний 210" во время поиска пасхальных яиц. Это вещество считается высокотоксичным радиоактивным элементом. Измерения, проведенные на месте, не выявили повышенного уровня радиации.

Бутылку изъяли эксперты Министерства окружающей среды Баден-Вюртемберга. Теперь местные власти должны выяснить, откуда взялась бутылка и как она оказалась в том месте.