Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Германии нашли бутылку с надписью "Полоний 210"

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 10:59
    В Германии нашли бутылку с надписью Полоний 210

    В германском городе Файхинген-ан-дер-Энц во время традиционной пасхальной охоты за яйцами (семейная традиция, особенно в западных странах, где дети ищут спрятанные шоколадные или пластиковые яйца, символизирующие весеннее обновление - ред.) обнаружили бутылку с надписью "Полоний 210".

    Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

    Службы экстренной помощи города Файхинген-ан-дер-Энц, что в земле Баден-Вюртемберг, прибыли на осмотр подозрительного предмета. Как оказалось, двое местных жителей нашли в своем саду небольшую бутылочку с надписью "Полоний 210" во время поиска пасхальных яиц. Это вещество считается высокотоксичным радиоактивным элементом. Измерения, проведенные на месте, не выявили повышенного уровня радиации.

    Бутылку изъяли эксперты Министерства окружающей среды Баден-Вюртемберга. Теперь местные власти должны выяснить, откуда взялась бутылка и как она оказалась в том месте.

    Радиоактивный элемент Германия
    Vial marked 'Polonium 210' sparks scare during German Easter egg hunt

    Последние новости

    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    20:11
    Видео

    Эрдоган: Из-за закрытия Ормуза цены на нефть и газ в Европе резко подорожали

    В регионе
    Лента новостей