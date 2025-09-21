В Германии наблюдается резкое падение экспорта

В Германии положительный торговый баланс падает из-за геополитических сдвигов и агрессивных действий США и Китая.

Как передает Report, к такому выводу пришли в Институте макроэкономики и исследований экономических циклов (IMK) Фонда Ханса Беклера.

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, с января по июль внешнеторговый баланс страны ухудшился на 21,2 процента. Падение объяснялось снижением объемов экспорта и ростом импорта из нескольких стран. Наиболее существенным были падение экспорта в США и Китай, а также рост объемов импорта из этих стран.

Эти данные, полагает научный директор MIK Себастьян Дуллиен, по внешней торговле показывают, насколько серьезно экономика Германии пострадала от текущих геоэкономических сдвигов. "За этими событиями стоят агрессивные действия Китая и США в области промышленной и торговой политики", - заявил экономист.

Эксперт пояснил, что США выбрали стратегию пошлин, а Китай годами добивался доминирования в ключевых секторах экономики.