В германском Римбахе задержали мужчину, захватившего заложника в банке

Полиция задержала мужчину, который ворвался в банк в германском Римбахе, заложник находится под защитой правоохранителей.

Полиция задержала мужчину, который ворвался в банк в германском Римбахе, заложник находится под защитой правоохранителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила полиция.

Ранее сообщалось о том, что мужчина ворвался в банк в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника.

"Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника. Человек, которого он захватил, находится под нашей охраной", - говорится в официальном аккаунте полиции южного Гессена в соцсети "X".

14.05

Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка Volksbank в общине Римбах (федеральная земля Гессен) на западе ФРГ и захватил заложника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в соцсети "X" местная полиция.

Злоумышленник, по предварительным данным, вооружен ножом, он удерживает женщину. В настоящее время на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. О требованиях мужчины пока неизвестно.