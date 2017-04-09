В Германии мужчина на автомобиле протаранил ратушу

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В немецком Фердене (федеральная земля Нижняя Саксония) 47-летний мужчина на автомобиле въехал в здание ратуши.

Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.

В результате произошёл пожар, который охватил ряд помещений на первом этаже здания.

Материальный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Полиция задержала подозреваемого, версия террористического акта исключается.