В Германии могут полностью отменить запреты в связи с коронавирусом

В ближайшие дни в Германии могут быть полностью сняты запреты в связи с коронавирусом.

В ближайшие дни в Германии могут быть полностью сняты запреты в связи с коронавирусом.

По сообщению европейского бюро Report, об этом заявила федеральный министр юстиции страны Кристина Ламбрехт.

В Германии, где насчитывается более 232 тысяч активных носителей коронавируса, во всех городах созданы центры экспресс-тестирования. Граждане, которым было назначено время посредством интернета, могут подойти в центры экпресс-тестирования и получить результат в течение 20 минут. Результат теста остается в силе в течение 24 часов.

К работе по вакцинации населения уже привлечены частные клиники. В этих клиниках лечение проводится без очереди.

Федеральное Министерство внутренних дел Германии предупредило население о поддельных картах вакцинации. Во многих штатах были задержаны лица, продававшие поддельные карты вакцинации.