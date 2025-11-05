Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 15:57
    В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентов

    Суд города Ахен на западе Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 10 пациентов и покушение на убийство 27 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

    44-летний мужчина вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Преступления он совершал в 2023-2024 годах во время работы в больнице города Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Согласно обвинительному заключению, убийца хотел тишины и покоя во время ночной смены.

    Он был арестован в июле 2024 года - изначально по подозрению в покушении на убийство в 11 случаях. Однако в ходе расследования выявлялись новые детали. В середине февраля прокуратура Ахена предъявила ему обвинение уже в пяти убийствах и покушении на убийство в 25 случаях. Но и на этом расследование не было прекращено, и позже мужчине были предъявлены дополнительные обвинения.

    Германия медбрат уголовное дело убийство инъекции

    Последние новости

    16:07

    Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов "Лукойла"

    Другие страны
    16:02

    Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

    Здоровье
    16:00
    Фото

    В АУЯ состоялся показ фильма "Один пояс - один путь" о росте влияния Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:57

    В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентов

    Другие страны
    15:51

    В Азербайджане увеличилось число ожидающих трансплантацию органов

    Здоровье
    15:49

    Лу Мэй: Китай готов делиться с Азербайджаном научно-техническими достижениями

    Инфраструктура
    15:48

    В Ташкенте пресекли незаконную продажу редкого лемура

    Другие страны
    15:42

    В России 32 человека, включая детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма

    Другие страны
    15:40

    В бакинском поселке горит ресторан

    Происшествия
    Лента новостей