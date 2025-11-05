В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентов

Суд города Ахен на западе Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 10 пациентов и покушение на убийство 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

44-летний мужчина вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Преступления он совершал в 2023-2024 годах во время работы в больнице города Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Согласно обвинительному заключению, убийца хотел тишины и покоя во время ночной смены.

Он был арестован в июле 2024 года - изначально по подозрению в покушении на убийство в 11 случаях. Однако в ходе расследования выявлялись новые детали. В середине февраля прокуратура Ахена предъявила ему обвинение уже в пяти убийствах и покушении на убийство в 25 случаях. Но и на этом расследование не было прекращено, и позже мужчине были предъявлены дополнительные обвинения.