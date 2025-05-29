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В Германии граждан Армении и еще двух стран обвинили в шпионаже

В Германии граждан Армении и еще двух стран обвинили в шпионаже В Германии трем лицам предъявлены обвинения в работе на российские спецслужбы и, вероятно, подготовке к убийству.
Другие страны
29 мая 2025 г. 22:40
В Германии граждан Армении и еще двух стран обвинили в шпионаже

В Германии трем лицам предъявлены обвинения в работе на российские спецслужбы и, вероятно, подготовке к убийству.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

По данным следствия, 19 июня прошлого года во Франкфурте по делу об особо тяжком преступлении были арестованы трое подозреваемых — гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Варгес И. и гражданин России Арман С. Согласно требованиям немецкого законодательства, их фамилии не разглашаются.

В прокуратуре отмечают, что "шпионская операция рассматривалась как подготовка к последующим разведывательным действиям на территории Германии, которые могли привести к убийствам".

Как сообщается, в начале мая 2024 года Варгес И. получил от российской разведки задание собрать информацию о гражданине Украины, который с начала войны в 2022 году воевал в рядах Вооружённых сил Украины и в настоящее время проживает в Германии.

Для выполнения задания Варгес И. привлек Роберта А. и Армана С., которые, по версии следствия, пытались установить личность указанного лица и собрать дополнительные сведения, пригласив его на встречу в кафе в центре Франкфурта.

Однако, как подчеркнули в прокуратуре, встреча так и не состоялась, поскольку потенциальная жертва ранее обратилась в полицию.

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