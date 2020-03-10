​В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1139

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1 139.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 9 марта сообщает институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Ранее в понедельник институт сообщал о 1 112 подтвержденных случаях. Таким образом, за семь часов - с 8.00 до 15.00 по местному времени (11.00 - 18.00 по бакинскому времени) - прирост составил 27, что стало самым низким показателем с 4 марта, когда за день этот показатель вырос на 22.

Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (204), более десятка - в Берлине (48), Нижней Саксонии (38), Гессене (26), Рейнланд-Пфальце, Гамбурге (по 17) и Саксонии (12). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.