В Газе заявили о смерти 32 человек из-за ударов Израиля

Более 30 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Более 30 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 37 погибших, в том числе 5 убитых ранее. Также были доставлены 136 раненых. Однако под завалами и на улицах еще остается много пострадавших, к которым не могут добраться бригады скорой помощи и службы гражданской обороны", - говорится в сообщении.

По последним данным Минздрава, с 18 марта действия Армии обороны Израиля привели к гибели более чем 4 149 человек, пострадали около 12,5 тыс.

Общее число жертв с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года превысило 54 418, 124 190 были ранены.