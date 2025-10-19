В Газе после прекращения огня погиб 51 человек
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 17:39
Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.
"С момента прекращения огня от огня оккупации (Израиля – ред.) 51 человек погиб, более 150 пострадали", - заявили источники.
В субботу пресс-служба правительства Сектора Газа сообщала, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, за это время 38 человек погибли, 143 пострадали.
Последние новости
17:55
Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироватьсяДругие страны
17:40
"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии АФутбол
17:39
В Газе после прекращения огня погиб 51 человекДругие страны
17:21
Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасивоДругие
17:11
ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложникаДругие страны
16:57
Азербайджан будет представлен на заседании Совета глав МИД ЕСВнешняя политика
16:50
Зеленский: Украина не собирается дарить России свои территорииДругие страны
16:39
ХАМАС заявил, что не имеет отношения к инциденту в Рафахе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:21