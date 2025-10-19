Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Газе после прекращения огня погиб 51 человек

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 17:39
    В Газе после прекращения огня погиб 51 человек

    Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.

    "С момента прекращения огня от огня оккупации (Израиля – ред.) 51 человек погиб, более 150 пострадали", - заявили источники.

    В субботу пресс-служба правительства Сектора Газа сообщала, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, за это время 38 человек погибли, 143 пострадали.

