İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 18:20
    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    İsrailin atəşkəs sazişinin qüvvəyə minməsindən sonrakı əməlləri nəticəsində Qəzza sektorunda 50-dən çox insan həlak olub, 150-dən çox insan xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı Fələstin anklavındakı tibbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Atəşkəsdən bəri İsrailin açdığı atəş nəticəsində 51 nəfər həlak olub, 150-dən çox insan xəsarət alıb", - mənbələr bildiriblər.

    Şənbə günü Qəzza anklavı hökumətinin mətbuat xidməti məlumat vermişdi ki, İsrail Qəzza sektorunda atəşkəs rejimini 47 dəfə pozub, bu müddət ərzində 38 nəfər həlak olub, 143 nəfər xəsarət alıb.

    Qəzza İsrail
    В Газе после прекращения огня погиб 51 человек

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti