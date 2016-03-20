В Ганновере тысячи курдов провели акцию протеста против политики Турции



Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Проживающие в Германии курды устроили в субботу, 19 марта, многотысячное шествие по улицам Ганновера, протестуя против политики турецкого правительства.



Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, официально демонстранты собрались, чтобы отметить мусульманский новогодний праздник Навруз.



Однако, как заявил перед началом марша один из его устроителей Айтан Каплан, крупная акция понадобилась для того, "чтобы привлечь внимание к подавлению курдов путем массивного военного вмешательства на юге Турции".



По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 9 тысяч человек, организаторы же сообщили о нескольких десятках тысяч. Правоохранительные органы отметили, что мероприятие прошло в целом в мирной обстановке, однако некоторые из ее участников несли плакаты и транспаранты с запрещенной символикой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией в Турции, ЕС и США. Полицейские провели беседы с такими демонстрантами.