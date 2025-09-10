ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В ФРГ судят врача паллиативной помощи, убивавшего пациентов

    • 10 сентября, 2025
    • 08:56
    В ФРГ судят врача паллиативной помощи, убивавшего пациентов

    В Германии начался судебный процесс над врачом паллиативной помощи, который совершил не менее 15 убийств.

    Как передает Report, 40-летнему Йоханнесу М., работавшему в Берлине в бригаде паллиативной помощи и в сестринской службе, предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов, однако следователи предполагают, что в реальности он убил около 100 человек.

    В обязанности врача паллиативной помощи входило посещение тяжелобольных пациентов на дому. Он должен был облегчать их физические и эмоциональные переживания. Но вместо этого обвиняемый вводил больным несовместимую с жизнью смесь из лекарственных препаратов. Через несколько минут после такого укола у большинства пациентов наступала остановка дыхания. Кроме того, убийца, чтобы замести следы, устраивал в квартирах жертв пожар.

    Судебный процесс будет длиться минимум до конца января 2026 года. Прокуратура требует для Йоханнеса М. пожизненного лишения свободы без права пересмотра приговора.

    Almaniyada palliativ yardım həkimi 100-ə yaxın insanı öldürməkdə şübhəli bilinir
    Trial begins for German doctor suspected of killing nearly 100 patients

