В ФРГ судят врача паллиативной помощи, убивавшего пациентов

В Германии начался судебный процесс над врачом паллиативной помощи, который совершил не менее 15 убийств.

Как передает Report, 40-летнему Йоханнесу М., работавшему в Берлине в бригаде паллиативной помощи и в сестринской службе, предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов, однако следователи предполагают, что в реальности он убил около 100 человек.

В обязанности врача паллиативной помощи входило посещение тяжелобольных пациентов на дому. Он должен был облегчать их физические и эмоциональные переживания. Но вместо этого обвиняемый вводил больным несовместимую с жизнью смесь из лекарственных препаратов. Через несколько минут после такого укола у большинства пациентов наступала остановка дыхания. Кроме того, убийца, чтобы замести следы, устраивал в квартирах жертв пожар.

Судебный процесс будет длиться минимум до конца января 2026 года. Прокуратура требует для Йоханнеса М. пожизненного лишения свободы без права пересмотра приговора.